El Othmani poursuit une chaîne égyptienne pour diffamation

Une plainte pour diffamation a été déposée par Saâd Eddine El Othmani contre une chaîne privée égyptienne, qui a présenté un député du PJD comme un marabout.

Le groupe parlementaire du PJD a déposé une plainte contre ce qu'il a qualifié de "programme douteux" sur une chaîne de télévision égyptienne après la diffusion, à plusieurs reprises, d'un spot publicitaire présentant Abouzayd Al Idrissi, un député issu de son groupe, comme un "véritable guérisseur spirituel réputé pour résoudre tous les problèmes", et reconnu pour l'efficacité de ses "techniques et procédés thérapeutiques".

Saâd Eddine El Othmani, le coordinateur du groupe parlementaire, a réclamé une enquête contre la chaîne Al Mawled, où le spot a été diffusé. Il accuse celle-ci de "diffamation". Le PJD reproche à la chaîne d'avoir utilisé l'image d'Al Idrissi dans un "contenu qui présente un caractère frauduleux" et qui "porte atteinte à l'intégrité et à la personnalité du député". La chaîne a également diffusé trois numéros de téléphone égyptiens afin que les personnes éventuellement intéressées puissent contacter le fameux guérisseur pour leurs "problèmes psychologiques, émotionnels, sexuels, financiers et spirituels".

Al Mawled a accompagné son spot d'un sondage affirmant que les clients sont généralement satisfaits des services d'Al Idrissi. La chaîne a également affirmé que le député s'est récemment rendu en Égypte "pour une courte période" et que ses techniques de guérison "ont aidé 7 000 personnes"

Saâd Eddine El Othmani a par ailleurs précisé qu'Al Idrissi n'a pas visité l'Égypte "depuis quatre ans et demi". Il a soumis une demande officielle au ministère des Affaires étrangères qu'il a appelé à réclamer des excuses pour son député.