Patrick Drahi finalise l’achat de 65% du capital d’Intelcia

Intelcia vient de finaliser l’entrée du groupe Altice appartenant à l’homme d’affaires français Patrick Drahi, 7e fortune française, dans son capital.

Altice, le groupe appartenant au milliardaire français Patrick Drahi, vient de finaliser l’acquisition de 65 % du capital l’opérateur de centres d’appels Intelcia, qui exerce ses activités entre le Maroc et la France. Cette opération a été annoncée en septembre, mais elle n’a été finalisée que le 22 décembre. Une source proche de l’opération nous confie que «le closing a eu lieu le 22 décembre, mais ce n’était qu’un transfert des titres aux nouveaux actionnaires ». Elle donne aussi des détails sur la nouvelle répartition du capital. « Altice dispose désormais de 65 % des parts, les 35 % restants sont répartis entre le PDG Karim Bernoussi et le DG Youssef El Aoufir ». Ces deux derniers sont les seuls qui restent de l’ancien actionnariat qui comptait, en plus des certains actionnaires historiques, le Cap Mezzanine.

Le partenariat avec Altice, groupe multinational regroupant des câblo-opérateurs et des opérateurs de télécommunications, devrait accélérer davantage la croissance d’Intelcia. « Notre développement au cours de 2017-2018 sera essentiellement dédié à l’Afrique subsaharienne. On ambitionne de s’implanter dans quatre à cinq pays à terme. Et à partir de 2019, nous allons vers les États-Unis pour accompagner le groupe Altice dans son développement », nous avait confié dans un précédent échange Karim Bernoussi, PDG d’intelcia. Cette cession intervient quelques semaines après les nouvelles implantations d’Intelcia, notamment au Sénégal et au Cameroun. Le groupe emploi quelque 7 000 salariés, dont 5 000 au Maroc et 2 000 entre la France, le Sénégal et le Cameroun. Il prévoit un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dirhams en 2016. Cependant, nos sources ont refusé de nous communiquer le montant de cette acquisition.

