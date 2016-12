Le numéro 744 de TelQuel est en kiosque

Au sommaire du numéro 744 de Telquel

En couverture. (R)évolution sexuelle, des Marocains témoignent

Des signes avant-coureurs soulignent un changement en matière de mœurs. Nouveaux comportements, libido plus débridée, quête du plaisir. Confidences intimes.

Gouvernement. Affaires courantes et trébuchantes

Son mandat ayant pris fin, le gouvernement sortant ne doit gérer que les affaires courantes pour garantir la continuité des services de l’État. Ce qui est loin d’être le cas des conventions signées par les “ministres de souveraineté” lors du périple africain du roi. Qu’en dit la loi ?

PJD/Frères musulmans. Les raisons d’une rupture

En prenant ses distances avec les Frères musulmans, le PJD espère-t-il tuer “le père égyptien” auquel il doit ses fondements idéologiques ? Décryptage.

Aliko Dangote. Le richissime ami de l’OCP

L’OCP s’associe à l’homme d’affaires le plus riche d’Afrique pour la construction d’usines d’engrais au Maroc et au Nigeria et ainsi s’ouvrir les portes d’un marché anglophone. Portrait du nouvel ami nigérian.

Rencontre. Une journée avec un médecin légiste

Ils ne sont que 14 médecins légistes au Maroc. Malgré les galères quotidiennes, leur métier est petit à petit reconnu. Nous avons rencontré l’un d’entre eux. Récit.

Portrait. Jnioui, une Marocaine d’Alep

Après 17 ans passés dans la région d’Alep, cette mère marocaine est bloquée en banlieue d’Izmir. Malgré les difficultés du quotidien, Jnioui rêve de rentrer avec ses deux enfants à Rabat, sa ville d’origine.

Interview. Youssef Courbage : “La société est la projection des familles à une plus grande échelle”

Le démographe et directeur de recherche connaît le Maroc de la manière la plus objective possible, c’est-à-dire grâce à ses statistiques. En 2007, avec Emmanuel Todd, il a prédit l’avènement du Printemps arabe. Comment ? En constatant l’érosion de l’autorité au sein des familles. Entretien.

Patrimoine. De rouille et de poussière

Aïn Sebaâ est le berceau de l’industrie marocaine, mais ce patrimoine risque de disparaître. Récit d’une opération sauvetage d’une histoire pourtant fondatrice de Casablanca.

Clubbying. L’électro chic et apaisée de Kali G DJ reconnu à l’international, il a inscrit le Maroc sur la mappemonde du mix. Rencontre.

+ Edito d’Aïcha Akalay «Chouha internationale»

+ Chroniques d’Abdellah Tourabi, Omar Saghi, Fatym Layachi et Zakaria Boualem