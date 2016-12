L’Université des sciences et de la santé à Casablanca inaugurée par Mohammed VI

L’établissement a nécessité un investissement de 600 millions de dirhams.

Mohammed VI a procédé, ce 15 décembre, à l’inauguration de l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé de Hay Hassani, à Casablanca, rapporte la MAP. Cet établissement, visant à devenir un véritable hub de formation et de recherche médicale entre l’Afrique et l’Europe, a été édifié après plus d’un an de travaux et aura nécessité un budget global d’environ 600 millions de dirhams.

Cette université comprend six établissements de formation : une faculté de médecine, une faculté de médecine dentaire, une faculté des sciences infirmières et techniques de santé, une école internationale de santé publique, une école supérieure de génie biomédical ainsi qu’une faculté de pharmacie, dont l’ouverture est prévue en octobre 2017.

Dans le détail, l’université Mohammed VI abritera un ensemble de structures et de dépendances, notamment un laboratoire national de référence, un centre de simulation-animalerie, un centre de recherche, un auditorium, ou encore des résidences universitaires (Anfa et Ziraoui) d’une capacité de 1 275 lits. Jusqu’à présent, l’université accueillait plus de 1 200 étudiants marocains et étrangers. Le nouvel établissement accordera des bourses sur la base du « mérite académique et de la situation sociale des étudiants », explique la MAP. Et de préciser qu’entre « 25 et 30% des étudiants de l’Université sont des boursiers sélectionnés sur la base de ces deux critères, par une commission souveraine dans laquelle siègent des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres.»

Lors de cette inauguration, les responsables de l’université ont affiché leur volonté de s’appuyer sur un « écosystème de partenariats internationaux ». Et de citer des universités et des hôpitaux d’Afrique, d’Amérique du nord, d’Europe, du Moyen-Orient et différentes organisations internationales.