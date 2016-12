Facebook lance un portail destiné aux parents

Facebook a lancé un portail sous forme de guide dédié aux parents. Il leur permettra d’appréhender au mieux les risques éventuels liés à l’exposition de leurs enfants.

Avec près d’1,8 milliard d’utilisateurs mensuels, le réseau social Facebook regroupe toute sorte de profils. Les adolescents, présents en masse sur ce vecteur de communication, sont régulièrement soumis aux risques liés à l’exposition sur Internet. Quant aux parents, qui n’ont pas forcément grandi avec l’arrivée des réseaux sociaux, ils ne sont pas toujours formés à leur utilisation. Ainsi, le géant américain a choisi, ce 13 décembre, de lancer une plate-forme dédiée aux parents. L’idée ? Guider les parents qui, jusqu’ici, appréhendaient les codes du réseau social.

Disponible dans 55 langues, le portail se compose de trois pôles majeurs : un premier, axé sur la sécurité qui propose un résumé des règles sur les contenus acceptés ou interdits par la modération de Facebook, ainsi que des outils précieux pour sécuriser au mieux son compte personnel. Le second s’intéresse à la thématique de l’intimidation et du harcèlement, fléau qui sévit chez les plus jeunes. Le guide propose ainsi des solutions et des méthodes de vigilance, qui s’adresse à la fois aux plus jeunes et aux générations de parents, moins habitués à utiliser la plateforme Facebook. Enfin, un troisième volet, davantage pratique, permet aux parents de découvrir toutes les fonctionnalités de Facebook (partage de photos, statuts, CV en ligne ou groupes Facebook à rejoindre).

Pour les parents, ce portail présente l’avantage de ne pas avoir à créer de compte Facebook au préalable. Il peut leur permettre à la fois d’assimiler les codes de ce réseau social et d’aiguiller au mieux leurs enfants, sur les risques et les éventuelles dérives liés à l’utilisation de Facebook. « Être parent, ce n’est pas toujours simple » résume à ce propos le réseau social sur son portail.