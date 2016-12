Sahara : Un général chinois nommé à la tête des forces de la Minurso

Le général Wang Xiaojun succédera au général pakistanais Muhammad Tayab Azam qui dirigeait les forces de la Minurso depuis septembre 2015.

Du changement à la tête des forces de la Minurso. Dans un communiqué publié le 8 décembre, le secrétariat général de l’ONU annonce la nomination du général chinois Wang Xiaojun au poste de Commandant de la Mission des Nations Unies au Sahara (Minurso). Xiajoun succède au général Muhammad Tayab Azam dont la mission a pris fin le 7 novembre.

Agé de 57 ans, le nouveau Commandant des forces de la Minurso a « 40 années d’expérience militaire au niveau national et international » et a occupé la fonction d’« attaché à la défense auprès des ambassades de Chine au Brésil, en Inde, en Suède et aux États-Unis, entre 2006 et 2016 » selon le communiqué de l’ONU. Entre 2003 et 2004, Xiajoun a occupé le poste de commandant de secteur au sein de la Minurso.

Lors de l’ouverture de l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre des Affaires étrangères, Salaheddine Mezouar, a affirmé que la Minurso avait retrouvé « la plénitude de ses fonctions » précisant que la mission onusienne « agit pleinement avec le soutien et l’assistance du Maroc. ». A l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité, en juillet, l’ambassadeur japonais auprès de l’ONU avait affirmé que 25 membres du personnel de la Minurso sont revenus dans les provinces du Sud depuis l’expulsion de 70 membres de la mission onusienne au mois de mars.

