Des Marocains répondent à un humoriste saoudien ayant insulté le Maroc

L’humoriste saoudien Samer El Hazem insulte les marocaines. La toile répond.

Il y a quelques jours, le jeune artiste saoudien Samer El Hazem s’est fendu d’un sketch sur le Maroc affirmant que ses concitoyens s’y rendaient uniquement «pour se défouler». Insinuant que le Maroc était un pays de prostitution (sans toutefois utiliser le terme), l’humoriste s’est attiré la foudre des marocains. Des personnalités marocaines lui ont répondu en vidéo.

Et son homologue marocain, Khalid Jawaj, gagnant du concours Comedia n’a pas été tendre. Il invite Samer El Hazem, qu’il qualifie d’amateur, a commencé par se moquer de son propre pays : «Vous pouvez parler des saoudiennes qui n’ont toujours pas le droit de prendre une voiture alors qu’ils existent des femmes marocaines qui sont pilotes d’avion».

La chanteuse marocaine Rajaa Belmir elle aussi y est allée de son coup de gueule. Dans sa vidéo, vue plus de 15 000 fois sur Youtube, elle affirme que le tourisme sexuel n’est pas une spécificité marocaine mais qu’il existe dans tous les pays. Après avoir qualifié l’humoriste de «clown qui utilise un pays pour faire rire les gens», la chanteuse soulève l’hypocrisie des Saoudiens : «Ils passent leur vie à nous critiquer et ils finissent par se marier avec nous».

Un comportement hypocrite que Samara Eddaoudi, une professionnelle de la mode marocaine qui vit en Suisse, attribut également aux Saoudiennes : « Viens voir ce que font les saoudiennes quand elles sont en Suisse (…) ou quand elles vont en Thaïlande et qu’elles sortent ultra-maquillées ». Et d’ajouter à leur adresse : « Même les prostitués marocaines sont plus classes et plus libres que vous ». Dans sa vidéo, qui a été vu près de 9000 fois sur son compte Facebook, la jeune femme ajoute : « La prostitution existe partout. La seule différence c’est que dans les pays européens elle est légalisée. Au Maroc les femmes n’ont aucun droits. »