UA: Madagascar soutient le retour du Maroc «dès le prochain sommet»

Au terme de la visite du roi Mohammed VI, Madagascar a tenu à apporter son soutien au retour du Maroc au sein de l’Union africaine, et ce dès le prochain sommet.

Dans un communiqué conjoint publié ce 1er décembre au terme de la visite royale de Mohammed VI à Madagascar, le pays d’Afrique australe a fait part de son soutien au retour du Maroc au sein de l’Union africaine (UA), rapporte la MAP. Madagascar a affirmé à l’occasion son « engagement ferme à œuvrer pour que [le retour du Maroc au sein de l’UA] soit effectué dès le prochain sommet de l’organisation panafricaine. »

Le président malgache, Hery Rajaonarimampianina, s’est félicité de la décision du Maroc de réintégrer « sa place naturelle et légitime » au sein de l’Union africaine. Il a salué, à cette occasion, les efforts du Maroc dans la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent.

De son côté, Mohammed VI a salué le rôle « crucial », joué par Madagascar au sein de la Commission de l’océan Indien et dans la Communauté économique de l’Afrique australe (SADC), ainsi que du Marché commun de l’Afrique australe et orientale (COMESA). « En quittant Madagascar, il m’est particulièrement agréable d’adresser (…) au peuple malgache, l’expression sincère de mes vifs remerciements » a indiqué le souverain. Et de rappeler : « Cette visite a coïncidé avec la commémoration, par le peuple marocain, d’un événement important de notre histoire commune : c’est en effet en novembre que prit fin l’exil, dans votre pays, de feu Sa Majesté le Roi Mohammed V ».

Plusieurs conventions bilatérales ont été signées à l’occasion du déplacement du roi à Madagascar. Mohammed VI et son homologue malgache ont présidé la signature de vingt-deux conventions et accords de coopération bilatérale concernant divers secteurs d’activité dont l’agriculture, le secteur bancaire, la fonction publique, la jeunesse et les sports, l’enseignement ou encore les énergies renouvelables.