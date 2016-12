Les conseils hallucinants d’une animatrice de 2M aux femmes battues

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, une animatrice de 2M n’a pas trouvé mieux que de montrer aux femmes comment se maquiller pour camoufler les traces de violences sur leurs visages.

C’est avec stupeur que les téléspectateurs ont découvert, dans l’émission Sabahyate diffusée sur 2M le matin du 25 novembre, les conseils make-up donnés par une animatrice aux femmes battues pour qu’elles puissent camoufler leurs hématomes. L’animatrice Lilia Mouline introduit ainsi son sujet : « Aujourd’hui, nous allons aborder un triste sujet. Mais à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous vous montrerons les techniques de maquillage que vous devez utiliser pour cacher les traces de violences sur votre visage ».

Non, vous ne rêvez pas ! L’animatrice poursuit ensuite en ces termes : « C’est un sujet que l’on ne doit normalement pas traiter. Mais malheureusement, c’est tout ce qu’il y a ». L’animatrice se dirige ensuite vers un mannequin (cobaye ?), pour appliquer ses conseils en maquillage sur son visage couvert d’hématomes. A noter que la vidéo de cette séquence a été supprimée du site de 2M.

Suite à cette polémique, la direction de 2M a fini par réagir. La chaîne publique a publié un communiqué sur sa page Facebook, dans lequel elle présente « ses excuses les plus sincères pour cette erreur d’appréciation » estimant que la rubrique polémique « est complètement inappropriée et comporte une erreur d’appréciation éditoriale compte tenu de la sensibilité et de la gravité du sujet de la violence faite aux femmes ». La chaîne promet de « prendre les mesures nécessaires envers les personnes responsables de cette erreur et à renforcer les outils de contrôle et d’encadrement à ce sujet ». 2M a tenu enfin à préciser que cette approche est « en contradiction totale avec la ligne éditoriale de la chaîne ».