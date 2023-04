Trump accuse Macron de “lécher le cul” du président chinois

Emmanuel Macron est sous le feu des critiques après ses propos appelant l’Union européenne à ne pas être “suiviste” de l’Amérique ou de la Chine sur la question de Taïwan, prononcés après son séjour en Asie.

“Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul”, a estimé l’ancien président américain lors d’une interview à la chaîne Fox News, faisant allusion au dirigeant chinois.

Donald Trump a accusé l’administration de son successeur Joe Biden d’avoir considérablement affaibli le leadership des États-Unis sur la scène internationale, au point de perdre le soutien de ses alliés traditionnels. “Vous avez ce monde de fou, qui explose de partout, et les États-Unis n’ont absolument pas leur mot à dire”, a assuré Donald Trump. “Je me suis dit Ok ! La France va en Chine maintenant !”, a confié l’ex-président américain.

L’administration Biden avait cherché lundi à dédramatiser la polémique, estimant que les États-Unis entretenaient une “relation bilatérale formidable” avec la France. Face au tollé, l’Élysée a défendu la posture du président français, estimant que l’Europe “doit pouvoir faire entendre sa voix singulière”.

(avec AFP)