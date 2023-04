Israël-Palestine : quand les Etats-Unis demandent l'aide des émirats arabes unis pour désamorcer la crise

Le chef de la diplomatie américaine et le ministre émirati des affaires étrangères se sont entretenus par téléphone samedi, après plusieurs jours de tension dans la région, a indiqué le département d’État américain dans un communiqué rendu public dimanche 9 avril.

« Le secrétaire Blinken a appelé au calme pendant les fêtes religieuses dans la région et a souligné l’urgence de réduire les tensions entre Israéliens et Palestiniens », selon le communiqué.

Blinken lui a également rappelé « l’engagement continu des États-Unis en faveur d’une solution à deux États », l’un pour les Israéliens et l’autre pour les Palestiniens.

L’administration Biden continuera à consulter les alliés régionaux pour « promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité », a déclaré le département d’État.

Deux attentats perpétrés par des Palestiniens, l’un en Cisjordanie occupée et l’autre à Tel-Aviv, ont fait trois morts, deux Israéliens et un touriste italien, vendredi. Ces épisodes font suite aux échanges de tirs entre l’armée israélienne et les milices palestiniennes dans la bande de Gaza et au sud du Liban, déclenchés par l’attaque de la police israélienne à la mosquée Al Aqsa, à Jérusalem-Est.

Israël et les Émirats arabes unis ont établi des relations diplomatiques dans le cadre des accords d’Abraham, signés en septembre 2020 et négociés par les États-Unis, des accords marquant un tournant sur l’échiquier géostratégique du Moyen-Orient, puisqu’ils ont été rejoints par le Bahreïn, le Maroc et le Soudan, ce qui porte à six le nombre de pays avec lesquels Israël a conclu des accords de paix, après l’Égypte (1979) et la Jordanie (1994).

(Avec EFE)