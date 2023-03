Ramadan : la France refuse des pauses aux footballeurs pour rompre le jeûne

Pas de ftour pour les footballeurs musulmans en France. À ce sujet, la Commission fédérale des arbitres (CFA) de la FFF a fait savoir dans un mail envoyé aux officiels, qu’en raison du principe de “neutralité du football sur les lieux de pratique”, cet aménagement ne serait pas accepté, alors que le football anglais a décidé d’offrir la possibilité aux joueurs de confession musulmane de rompre leur jeûne cette année.

“Il a été porté à la connaissance de la Fédération des interruptions de matchs suite aux ruptures du jeûne du ramadan. Ces interruptions ne respectent pas les dispositions des Statuts de la FFF”, indique le courrier, relayé par la presse.

Il précise que “la Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission de service public déléguée par l’État, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d’empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d’une personne en raison notamment (…) de ses convictions politiques et religieuses”.

Dans son email, la FFF a prévenu que le non-respect de ces consignes pourrait aboutir à des sanctions.

“Toute personne contrevenant à ces dispositions fera l’objet de poursuites disciplinaires et/ou pénales”, a-t-elle souligné, rappelant l’interdiction “des discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical” au cours de ses compétitions.

(avec MAP)