New-York: le Maroc et les Pays-Bas signent un mémorandum sur la gestion durable de l'eau

Ce mémorandum a été signé par le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka et le ministre néerlandais de l’Infrastructure et la gestion de l’eau, Mark Harbers, en marge de la Conférence des Nations Unies sur l’eau (22-24 mars).

Considérant les liens d’amitié existants entre les deux pays et désireux de les renforcer davantage, les deux parties s’engagent, en vertu du mémorandum, à développer la coopération bilatérale dans le domaine des ressources en eau sur la base des principes de l’égalité des droits, de l’équité, de respect de la souveraineté et d’avantages mutuels.

Aux termes de cet accord, les deux pays entend coopérer dans les domaines de l’approvisionnement en eau, la collecte et la valorisation des eaux pluviales, le dessalement d’eau de mer, la déminéralisation des eaux saumâtres, le traitement et la réutilisation des eaux usées traitées, ainsi que l’utilisation efficiente de l’eau.

La coopération entre les deux parties sera axée aussi sur la télégestion des nappes souterraines et des ressources en eau, la réduction de l’utilisation de l’eau dans le contexte de l’industrie, la consommation domestique, l’agriculture et horticulture climato-intelligent, la protection contre les inondations et la gouvernance.

La collecte et la gestion de l’information pour l’appui à la prise de décision et à des fins de statistiques nationales, régionales et mondiales figurent aussi parmi les objectifs de ce mémorandum.

Les deux pays conviennent pour que la coopération s’effectue à travers l’assistance technique, l’échange d’information et de documentation, l’organisation des sessions de formation et de renforcement des capacités, la participation aux salons et conférences internationaux spécialisés organisés au Maroc et aux Pays-Bas, outre le transfert de technologies dans le domaine de l’eau.

Les signataires s’accordent sur la création d’un comité technique pour l’élaboration et la planification des plans d’actions, conformément aux domaines de coopération consignés dans le mémorandum.

Nizar Baraka conduit la délégation marocaine à la conférence onusienne sur l’eau qui se consacre cette année à l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre des objectifs de la décennie d’action pour l’eau 2018-2028, proclamée par l’Assemblée générale de l’ONU, en décembre 2016.

En marge de cette conférence, le ministre a eu une série d’entretiens avec des chefs de délégation notamment des Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal, le Mali, la Guinée, le Tchad, le Sénégal, Madagascar, l’Egypte, le Koweït et les Emirats arabes unis.