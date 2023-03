Khadija El Mardi en finale des championnats du monde de boxe féminine 2023

La vice-championne du monde, Khadija El Mardi, a dominé la Russe Pyatak Diana sur décision unanime des juges 5/0. La boxeuse marocaine s’est montrée ultra-dominante lors des 3 rounds face à une adversaire qui n’a pas pu résister devant les coups d’El Mardi.

En finale, prévue dimanche 26 mars, la championne marocaine des poids lourds affrontera la Kazakhe Kungeibayeva Lazzat, vainqueur dans l’autre demi-finale de l’Azerbaïdjanaise Rzayeva Aynur.

“Mon objectif désormais est de décrocher l’or. Je vais me battre pour le titre mondial. J’ai envie d’aller au bout de mes rêves et de ceux de tous les Marocains et Marocaines”, a indiqué El Mardi dans une déclaration à la MAP.

“Je remercie encore une fois le coaching et la direction technique pour leur soutien, leur accompagnement et leur assistance sans cesse”, a-t-elle ajouté.

En revanche, Yassmine Moutaqui (-48 kg) a été éliminée en demi-finale par l’Ouzbèke Fozilova Farzona.

Outre Khadija El Mardi et Yassmine Moutaqui, la sélection marocaine de boxe participant à ces Mondiaux comprend également Widad Bertal (-54 kg) et Rabab Cheddar (-50 kg) éliminées au 2e tour et au 1/4 de finales face respectivement à la mongole Munguntsetseg Enkhhjargal et à la française Lkhaddiri Wasila.

Les Championnats du monde de boxe féminine, qui se déroulent dans 12 catégories de poids, connaissent la participation d’environ 320 boxeuses représentant 70 pays, dont le Maroc. L’édition 2022 s’est déroulée à Istanbul (Turquie) qui a accueilli 310 boxeuses de 73 pays.

(avec MAP)