La 37e édition du Marathon des sables connaîtra une participation record, selon le directeur de la compétition

S’exprimant lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de cette course d’endurance, Patrick Bauer a précisé que cette édition, organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, connaîtrait une participation record et sans précédent des amoureux de ce sport en provenance de 55 pays.

À l’instar des éditions précédentes, 1250 coureurs prendront le départ de cette aventure et parcourront 250 km répartis sur 6 étapes, a-t-il souligné, ajoutant que le comité d’organisation a mis en place toutes les conditions pour réussir cette compétition sportive internationale.

Une dixième victoire pour Rachid El Morabity ?

Lors de cette 37e édition, Rachid El Morabity, nonuple vainqueur du Marathon des sables, va tenter d’égaler le record de dix victoires détenu par Lahcen Ahansal. La mission de Rachid El Morabity ne sera pas de tout repos en présence de sérieux challengers à l’instar de son frère Mohamed, Aziz Yachou, 3e au classement général de la précédente édition, et son frère Hamid.

À cette occasion, Rachid El Morabity a fait savoir qu’il s’est bien préparé pour entamer cette 37e édition, ajoutant qu’il est prêt à égaliser le record de Lahcen Ahansal et représenter le Maroc de la meilleure des manières.

Face aux frères El Morabity et Yachou, de sérieux prétendants s’élanceront dans cette course, à l’instar de Mathieu Blanchard, 2e de l’Ultra Trail du Mont Blanc 2022, et Mérile Robert, 3e de l’édition 2021 du MDS.

La Néerlandaise Ragna Debats, qui a remporté l’édition de 2019, reste la favorite chez les dames, mais devra se méfier de la Française Maryline Nakache, la Belge Manuela Soccol et la Japonaise Tomomi Bitoh.

Rappelons que le Marathon des sables est un rendez-vous annuel qui rassemble des milliers de participants de différents continents, passionnés de sports d’aventure et d’endurance, au cœur du désert marocain.

