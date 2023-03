[REPORTAGE] Caravane Kafila, la traversée du désert de douze artistes

Aéroport de Ouarzazate, 1h du matin. Douze jeunes artistes marocains et français se pressent devant le hall d’arrivée où les attendent les navettes qui les conduiront à la première étape de leur voyage. Cette nuit du 10 au 11 mars, ils dormiront dans le confort d’un hôtel tenu par un couple de guides touristiques chevronnés, Jean-Pierre et Zineb Datcharry, qui parcourent le Maroc de long en large depuis plus de quarante ans. Une courte nuit avant de prendre, tôt le lendemain matin, la direction de M’hamid El Ghizlane qu’ils atteindront après quatre heures de route. C’est là-bas, après une première nuit passée sous les tentes du bivouac Le Petit Prince-Taragalte, que la caravane d’artistes débutera son long périple à pied dans le désert, sous la houlette de Jean-Pierre. Une équipe de chameliers et…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner