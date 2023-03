INDH : à Taourirt, 116 projets approuvés pour plus de 20 MDH

Au cours de cette réunion présidée par le gouverneur de la province de Taourirt, Larbi Touijer, les membres du comité ont examiné et approuvé plusieurs projets INDH, notamment le renforcement des infrastructures, la santé de la mère et de l’enfant, la promotion de la scolarisation et du préscolaire en milieu rural, la lutte contre la précarité, l’amélioration du revenu, ainsi que le soutien aux startups et aux projets générateurs de revenus.

Par ailleurs, la réunion a été l’occasion d’approuver le bilan des projets INDH adoptés en 2022, plus précisément les 84 projets réalisés et répartis sur les quatre programmes de la 3e phase de l’INDH (2019-2023), et qui ont nécessité un investissement de l’ordre de plus 33 MDH.

Le CPDH de Taourirt a, en outre, procédé à l’examen et l’adoption d’un ensemble de conventions de partenariat et d’annexes d’accords de partenariat scellés dans le cadre de l’INDH.

Par la même occasion, Larbi Touijer a mis en avant les projets importants achevés dans le cadre de la 3e phase de l’INDH, soulignant l’impact significatif de ces réalisations pour l’amélioration des indicateurs en termes d’accès aux services et aux infrastructures de base, outre l’accompagnement et l’inclusion des personnes en situation de précarité, et l’amélioration de l’offre pédagogique.

