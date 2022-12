Dalila Berrada : Fondation Sanady, le soutien scolaire pour tous

D e RSE à association d’utilité publique

Après avoir travaillé dans la distribution de presse au Maroc et dans l’audit au Canada, Dalila Berrada a pris les rênes de Sanady en 2015, une association dont l’idée a germé au sein du groupe privé Delassus, spécialisé dans la production et l’exportation de fruits et de fleurs. “Un directeur d’usine avait remarqué que tous les ouvriers payaient du soutien scolaire pour leurs enfants. Le président du groupe, Kacem Bennani-Smires, a alors décidé de leur offrir des cours une fois par semaine, dès 2006.” Observant de bons résultats, ce dernier décide de généraliser l’opération à tout le groupe, et l’inscrit dans une démarche de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). “De RSE privée, l’initiative s’est transformée en association en 2009 pour répondre à la demande d’autres entreprises qui voulaient faire la même chose et contactaient…