Tourisme : l’ONMT signe trois nouveaux partenariats à Berlin

Ces trois partenariats ont été signés en marge du salon ITB de Berlin qui s’est tenu du 7 au 8 mars.

Quatre nouvelles connexions entre l’Allemagne et Agadir avec Condor

Cet accord a été signé avec Christian Lesjak, directeur des partenariats et des ventes de la compagnie aérienne allemande opérant des vols réguliers, Condor. Ce partenariat couvrira la période allant du 10 octobre 2023 au 30 avril 2024. Ainsi, quatre nouvelles connexions seront lancées à partir de Düsseldorf, Francfort, Munich et Hambourg vers Agadir, à raison de deux fréquences par semaine.

10.000 clients supplémentaires avec AllTours

Toujours à Agadir, le directeur de l’ONMT a signé un accord avec Georg Welbers, directeur général d’AllTours, le quatrième plus grand voyagiste d’Allemagne. Ce partenariat va couvrir les saisons été 2023 et hiver 2023-2024 durant lesquelles le tour operateur s’engage à augmenter la programmation du Maroc avec un objectif de 10.000 clients au départ du marché germanique, fait savoir le communiqué.

Quatre nouvelles lignes entre l’Allemagne, Agadir et Marrakech avec Eurowings

Adel El Fakir a également signé un accord de partenariat avec Michael Erfert, vice-président of Sales, Distribution & Digital Eurowings et avec Heiko Brix, Head Touristic Offer Management d’Eurowings, une compagnie aérienne low cost du groupe Lufthansa, spécialisée dans les vols directs à bas prix en Europe.

Cet accord couvre la saison été 2023 et la saison hiver 2023-2024 et prévoit la création de quatre nouvelles connexions au départ de Düsseldorf vers Agadir et Marrakech à raison d’une fréquence par semaine.