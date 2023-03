Beni Mellal : le canadien Elcora décroche l’exploitation d’une mine de manganèse

Le groupe minier canadien Elcora vient de conclure un accord avec l’Exécutif qui lui confère une licence d’exploitation d’une mine de manganèse dans la région de Beni Mellal. Une concession qui sera opérée par Ermazon, filiale à 100 % d’Elcora, qui s’occupera de l’exploitation, l’extraction, le traitement et la vente du minerai du site Atlas Fox Deposit.

S’étendant sur une superficie de 16 km2, le site minier était, selon un communiqué du groupe, exploité jusqu’au milieu des années 1950 et aurait pris fin avec l’accès du Royaume à l’indépendance.

Toujours selon le même communiqué, une quantité représentative du minerai a été envoyée à l’African Laboratory for mining and environment (AFRILAB), certifié par l’organisme SGS. Des analyses qui auraient relevé des masses de manganèse testées entre 16 et 50 % pour une moyenne de 34 % avant triage ou traitement.

Dans un premier temps, l’exploitation du site Atlas Fox Deposit se fera en mine ouverte. Ermazon et sa maison-mère tablent sur un taux de production moyen de 2500 tonnes métriques/mois et estiment que le type de minerai détecté dans le site (manganèse 37 %) pourrait se vendre à environ 331 dollars/tonne métrique sur les marchés internationaux.

Le manganèse est un minerai essentiel dans le cycle de production des batteries électriques, notamment en ce qui concerne la longévité et la performance des batteries couramment utilisées dans les outils électriques et les groupes motopropulseurs des véhicules.

“L’utilisation du manganèse offre non seulement une solution pour le stockage des énergies renouvelables, mais elle a également le potentiel de créer de nouveaux emplois et de stimuler la croissance économique locale. L’extraction et le traitement du manganèse requièrent des compétences et des technologies spécialisées, et le développement de batteries à base de manganèse a le potentiel de créer de nouvelles industries qui stimuleront la croissance d’Elcora”, explique Troy Grant, PDG d’Elcora, dans le communiqué.