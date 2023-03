M'diq: Un policier contraint de recourir à son arme de service et blesse un suspect

Parmi les trois individus, un repris de justice recherché pour des affaires de vol qualifié. Selon le communiqué de la police, tous les trois constituaient un grave danger pour la sécurité de fonctionnaires de police en les menaçant avec des armes blanches et un harpon de chasse sous-marine, apprend-on auprès d’une source sécuritaire.

Les éléments de la police judiciaire de M’diq, avec le renfort des éléments de la brigade de lutte antigang de Tétouan, procédaient à une intervention sécuritaire au quartier « Sikka » à M’diq pour interpeller le principal suspect, impliqué dans de nombreuses affaires de vol qualifié, précise la même source, qui note que l’individu en question a opposé une résistance violente aux éléments de police avec l’aide de ses deux complices en se servant d’armes blanches et d’un harpon.

Afin d’écarter le danger posé par les suspects, un fonctionnaire de police a été contraint de recourir à son arme de service par précaution en tirant deux balles de sommation, avant de blesser le principal suspect au niveau de ses membres après qu’il eut refusé d’obtempérer face aux avertissements de la police.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de nombreuses armes blanches de différentes tailles, d’un harpon équipé de projectiles métalliques pointus, d’une quantité de drogue Chira, ainsi qu’une motocyclette issue d’un vol qualifié.

Le mis en cause blessé a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital, tandis que les autres suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin d’élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire, ajoute–t-on.