Le Festival de danse contemporaine “On Marche” de retour à Marrakech

Ce festival, créé par le chorégraphe Taoufiq Izeddiou et soutenu par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, arrive après deux grandes tournées : la première édition de la “Caravane des Corps” (Kafilat Al Ajssad), qui est allée à la rencontre des Marocains en décembre dernier, puis, en janvier, la tournée du spectacle “Hmdacha” à travers les Instituts français du royaume, dans le cadre de la Saison culturelle France-Maroc 2023.

Entrer dans la danse

Pour le chorégraphe, fondateur et directeur du festival, c’est une édition au “programme riche et plein de nouveautés” et “nouveau départ” qui s’annonce. “On Marche” verra cette année la participation d’artistes venus de Tunisie, de Palestine, du Burkina Faso, de France, de Belgique, de Côte d’Ivoire, du Mali et du Maroc.

Des spectacles de danse bien sûr, gratuits et dans toute la ville, mais également des master class et des rencontres pour apprendre et échanger sur la danse et le corps dansé avec des professionnels des États-Unis, du Maroc, de Tunisie, de France…

Depuis sa création en 2005, le Festival “On Marche” aspire à une critique radicale de la place du corps dans la société marocaine par la promotion intégrale de la danse. Objectif : “secouer de fond en comble le regard sur les corps dansés.”