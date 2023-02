Lancement des travaux de construction de l’ambassade d’Israël au Maroc

C’est un moment historique et nous sommes très heureux d’être ici aujourd’hui et, si Dieu le veut, d’ici un an, nous aurons notre propre maison ! Ce ne sera pas seulement une ambassade, mais une maison pour tous les Israéliens au Maroc », a déclaré l’ambassadrice Alona Fisher-Kamm lors de la pose de la première pierre du nouveau bâtiment de l’ambassade d’Israël à Rabat. “Fière de cette étape importante”, a-t-elle ajouté.

« إنها لحظة تاريخية ونحن جد فرحين لوجودنا هنا اليوم وفي وانشاء الله خلال سنة واحدة سيكون لدينا منزل خاص بنا!لن تكون سفارة فحسب،بل بيتا لجميع الإسرائيليين في المغرب » كلمات السفيرة ألونا فيشر كام أثناء وضع حجر أساس مبنى السفارة الجديدة بالرباط!إننا جد فخورين بهذه الخطوة المهمة 🇲🇦🇮🇱 pic.twitter.com/tcgoHce0ok — Bureau de Liaison d’Israël au Maroc (@IsraelinRabat) February 22, 2023

En août 2022, l’ancien chargé d’affaires du bureau de liaison israélien à Rabat, David Govrin — rappelé en Israël après des accusations de mauvaise gestion de la représentation diplomatique israélienne au Maroc — avait annoncé sur son compte Twitter le lancement de la construction de l’ambassade d’Israël à Rabat.

La représentation diplomatique de l’État hébreu a signé le contrat de construction des locaux de son ambassade avec des architectes et entreprises nationaux.

Selon des médias israéliens, le contrat signé par le diplomate Govrin a pour enveloppe budgétaire la somme de 14 millions de shekels (environ 42 millions de dirhams).

L’ambassade sera construite sur un terrain de l’avenue Mehdi Ben Barka au quartier Souissi, à Rabat, qui appartient à l’État hébreu et abritait les locaux de l’ancien bureau de liaison israélien jusqu’à sa fermeture en 2000 après la seconde Intifada (soulèvement). Depuis la rupture des relations entre Rabat et Tel-Aviv, ces locaux étaient à l’abandon.

Le bureau de liaison d’Israël avait été inauguré en août 2021 par l’ancien ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, lors de sa visite au Maroc huit mois après la reprise officielle des relations entre le Royaume et l’État hébreu.