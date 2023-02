Transplantation d’arbres à Casablanca : l’arrondissement de Sidi Belyout s’explique

Le 8 février dernier, les travaux de réaménagement de la chaussée et de la voirie de l’avenue Hassan Souktani ont été lancés, indique l’arrondissement casablancais dans un communiqué. “Destinée à rendre à l’avenue Hassan Souktani toute sa beauté et sa splendeur, cette opération d’envergure a nécessité la transplantation, de manière parfaitement réfléchie et concertée, de 132 arbres présents au niveau du quartier Gauthier”, indique le communiqué.

“Mis à part le fait qu’un bon nombre de ces arbres soit malades ou déjà morts, les racines de ces mêmes arbres constituaient une réelle gêne pour l’infrastructure puisqu’elles dégradaient de manière fatale les trottoirs et la chaussée, sans parler des dommages qu’elles faisaient subir au réseau souterrain d’eau potable et d’assainissement”, a déclaré Kenza Chraïbi, présidente de l’arrondissement communal de Sidi Belyout.

Et d’ajouter : “Nous n’allons en aucun cas priver les riverains d’arbres au niveau de cette avenue importante, nous allons en replanter d’autres qui seront plus adaptés aux besoins d’aujourd’hui, d’autant plus que la population et la circulation de plus en plus difficile imposent l’élargissement des voies.”

À noter que sur les 132 arbres transplantés pour rendre possible cette opération de premier plan, 75 arbres sont morts ou en fin de vie, et 57 sont parfaitement sains et seront bientôt replantés dans des lieux adaptés.

Selon le communiqué, il convient également de rappeler que ces arbres ont été retirés de manière parfaitement respectueuse de l’environnement et en générant le moins possible de dégradations au niveau des infrastructures existantes.

Ce projet vise à contribuer à l’amélioration de la qualité des services rendus à la population et à la réhabilitation des infrastructures de la région, d’après la même source.

De nombreuses réunions avaient été organisées avant son lancement en vue d’étudier les mécanismes de travail et de mettre en place le calendrier des travaux, conclut le communiqué.