Marc Jeanson, botaniste : "Le Jardin Majorelle, ce n’est pas que pour les selfies"

Arrivé il y a tout juste un an à Marrakech pour ouvrir un département botanique au Jardin Majorelle, le botaniste Marc Jeanson entend donner au célèbre jardin acquis en 1980 par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé ses lettres de noblesse scientifiques. Car au delà de son aspect purement esthétique, le jardin regorge d’espèces végétales méconnues du grand public et peu mises en valeur.

Par Anaïs Lefébure