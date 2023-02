Enseignement : Les universités de Tétouan et Séville scellent un partenariat

Cet accord, signé par le président de l’UAE, Bouchta El Moumni, et le président de l’Université Pablo de Olavide de Séville, Francisco Oliva Blázque, vise à définir le cadre général de renforcement des relations de coopération entre les deux universités dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et de la culture.

Dans une déclaration à la presse, M. El Moumni a souligné que cette rencontre a été marquée par la signature d’une convention entre les deux universités, en vue d’échanger les expériences, renforcer la mobilité des professeurs et des étudiants, et de lancer des formations conjointes en licence, master et doctorat, ainsi que le lancement du programme de master « Maroc-Espagne-Amérique latine: Communication et gestion culturelle et diplomatique », dans la filière d’études hispaniques de la Faculté des lettres et des sciences humaines.

Le responsable a indiqué que cette rencontre, qui est le fruit de la feuille de route, adoptée le 7 avril 2022, à l’occasion de la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords signés lors de la 12è session de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne, tenue les 1er et 2 février à Rabat.

Il a assuré que l’UAE est l’une des universités qui œuvrent à promouvoir la coopération académique entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne, soulignant que l’université est appelée à accompagner la dynamique de développement que connait la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui abrite de nombreuses entreprises espagnoles, et à jouer son rôle dans la formation de cadres qualifiés.

Pour sa part, M. Oliva Blázque a exprimé sa joie de se rendre au Maroc, en particulier à Tétouan, pour signer cet important accord avec l’UAE, qui marque le début d’une coopération académique fructueuse, soulignant que cette convention revêt une importance particulière, vu qu’elle porte sur la formation et la recherche scientifique, qui constituent la clé du développement futur du Maroc et de l’Espagne, dans la mesure où l’action commune contribuera à faciliter la réalisation des objectifs escomptés.

Le responsable a précisé que cet accord définit le cadre général de la coopération, et sera suivi d’autres convention, notant que le lancement d’un master conjoint entre les deux universités permettra aux étudiants d’obtenir un diplôme doublement reconnu, avec un intérêt particulier à la recherche dans plusieurs domaines, dont ceux liés au changement climatique, la crise de l’eau et la durabilité environnementale.

Il a, par ailleurs, abordé le soutien à la coopération autour du programme doctoral international, à travers la réalisation de thèses conjointes entre les deux universités, soulignant sa volonté de travailler avec la présidence de l’UAE pour lui donner un statut privilégié dans le cadre du programme « Erasmus+ » parmi les universités africaines et latino-américaines, afin de faciliter la mobilité des étudiants et des professeurs entre les deux universités.

De son côté, le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan (FLSHT), Mustapha El Ghachi, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre des relations de voisinage et d’ouverture entre les universités nationales et leurs homologues européennes, notamment espagnoles, et vise à développer la coopération dans les domaines éducatif, culturel, social et scientifique, soulignant que l’UAE est pionnière au niveau national en matière de conclusion d’accords de coopération avec les universités espagnoles. Ce colloque, organisé à l’initiative de la filière d’études hispaniques de la FLSHT, en partenariat avec les deux universités et l’Institut Cervantes, a traité de la situation actuelle de la coopération universitaire entre les deux pays et des nouveaux défis dans les relations bilatérales dans le domaine de l’enseignement, ainsi que de l’échange d’étudiants et de professeurs.

(Avec MAP)