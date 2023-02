Séisme : les Marocains se mobilisent en Turquie en faveur des victimes

Initiée en partenariat avec l’association turque “Sadakataşı”, cette initiative est marquée par le lancement de la campagne “Pont de la charité”, destinée à collecter des dons et de l’aide auprès de particuliers et d’institutions en vue de soutenir les sinistrés, a fait savoir la Fondation, qui représente la communauté marocaine en Turquie, dans un communiqué.

La communauté marocaine en Turquie “soutient le peuple turc frère dans les bons et les mauvais moments”. Elle s’est, en effet, mobilisée auprès des agences chargées de la gestion des catastrophes et des urgences, telles que AFAD et le Croissant-Rouge, ou par l’intermédiaire des municipalités, pour fournir une aide, a indiqué le président de la Fondation, Ayoub Salem, cité dans le communiqué, ajoutant que “la Fondation du Maroc a tendu la main depuis le premier jour et organisé des campagnes médiatiques et de sensibilisation, et aujourd’hui nous sommes au milieu de cette campagne pour collecter des dons et des aides auprès de particuliers et d’institutions pour soutenir les personnes touchées en Turquie”.

Le tremblement de terre, survenu le 6 février à 4 h 17 locales (1 h 17 GMT) à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres, a provoqué l’effondrement de centaines de bâtiments dans les localités turques de Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Malatya, Diyarbakir, Sanliurfa et Osmaniye.

Quelques heures après cette première secousse violente, un autre séisme a frappé au nord de la ville de Gaziantep avec quasiment la même intensité et à proximité de l’épicentre du premier tremblement de terre, ce qui a aggravé le bilan de la catastrophe.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré un deuil officiel pour une période de sept jours et l’état d’urgence dans les zones touchées pendant trois mois.

(avec MAP)