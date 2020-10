L'exclusion des femmes du marché du travail, un phénomène structurel accentué par la crise sanitaire

A l’occasion de la Journée nationale de la femme marocaine, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a publié une note d’information sur la situation des femmes sur le marché du travail au deuxième trimestre 2020, fortement marqué par les effets de la crise sanitaire. Cette enquête a été réalisée en se basant sur un échantillon de 90.000 ménages. Parmi les chiffres les plus marquants, un taux d’activité des femmes atteignant seulement 20,8 %, dont 23,9 % en milieu rural et 19,1 % en milieu urbain, ainsi qu’une perte de 230.000 postes d’emploi et de 48 millions d’heures travaillées. Au deuxième trimestre, le rapport du HCP dénombre également 439.000 femmes en situation de chômage, un chiffre qui représente 29,7 % du volume global du chômage.

Le…