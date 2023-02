Les ressortissants américains appelés à quitter la Russie “immédiatement”

Ne voyagez pas en Russie en raison des conséquences imprévisibles de l’invasion à grande échelle et non provoquée de l’Ukraine par les forces militaires russes, du potentiel de harcèlement et de la mise en détention de citoyens américains par des agents de sécurité du gouvernement russe, de l’application arbitraire de la loi locale, des vols limités à destination et en provenance de Russie, la capacité limitée de l’ambassade à aider les citoyens américains en Russie et la possibilité de terrorisme.”

L’avertissement marque le niveau le plus élevé (niveau 4) des alertes émises par le Département d’État, qui va de l’exercice de la précaution à l’arrêt de tout voyage. Cette mise en garde survient alors que la guerre en Ukraine approche de son premier anniversaire (24 février) et sur fond de craintes d’une nouvelle vaste offensive des troupes russes.

Pour rappel, les États-Unis avaient appelé leurs citoyens à quitter le pays quelques jours seulement après le début de la guerre. La mise en garde contre les détentions injustifiées fait suite à l’échange de prisonniers très médiatisé du marchand d’armes russe Viktor Bout contre la star américaine de basket-ball Brittney Griner.

En revanche, l’ancien marine américain Paul Whelan est toujours détenu par Moscou pour espionnage.

(avec MAP)