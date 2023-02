L'Ukraine va obtenir des armes occidentales de plus longue portée

L’armée ukrainienne défendra « aussi longtemps qu’elle le pourra » Bakhmout, une ville-clé de l’Est dont les soldats russes cherchent depuis des mois à s’emparer, « personne n’abandonnera » cette « forteresse« , a martelé à cette occasion le président Volodymyr Zelensky.

Près d’un an après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, cette cité est devenue l’épicentre des combats et les forces de Moscou ont obtenu ces dernières semaines de petits gains territoriaux dans la région au prix de lourdes pertes.

« Si les livraisons d’armes (occidentales à Kiev) s’accélèrent, notamment d’armes de longue portée, non seulement nous n’allons pas nous replier de Bakhmout, (mais) nous allons commencer à mettre fin à l’occupation du Donbass« , une région orientale en partie aux mains des Russes, a déclaré M. Zelensky.

La nouvelle aide militaire américaine à l’Ukraine, d’un montant de 2,2 milliards de dollars, annoncée le même jour par les Etats-Unis, inclut à cet égard des roquettes qui pourraient quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne, a affirmé le Pentagone.

Il s’agit en particulier d’engins tirés du sol pouvant atteindre une cible située à 150 km de distance et donc menacer des positions russes derrière les lignes de front. « Plus la portée de nos armes est longue et plus nos troupes sont mobiles, plus tôt l’agression brutale de la Russie prendra fin« , a réagi dans la soirée le chef de l’Etat ukrainien.

Dans le même temps, Paris faisait savoir que la France et l’Italie allaient fournir au printemps un système de défense sol-air de moyenne portée MAMBA pour aider l’Ukraine à « se défendre face aux attaques de drones, de missiles et d’avions russes« .

En outre, le ministre américain de la Justice a annoncé vendredi le premier transfert de fonds russes confisqués à un oligarque d’un montant de 5,4 millions de dollars, dans le but d’aider l’Ukraine, selon la chaîne CNN.

Des journalistes de l’AFP ont constaté vendredi la violence des affrontements qui ont réduit en champ de ruines certains quartiers en périphérie de Bakhmout. Selon les autorités, cette ville compte aujourd’hui environ 6.500 habitants contre environ 70.000 avant la guerre.

Un médecin humanitaire américain a été tué à Bakhmout dans une attaque contre son véhicule qui transportait des secouristes volontaires, selon l’ONG Global Outreach Doctors, avec qui il travaillait. La victime, Pete Reed, 33 ans, était un ancien membre des Marines de l’armée américaine, où il servît comme fusilier, qui travaillait également comme secouriste, selon le fondateur de l’ONG, Andrew Lustig.

Plusieurs autres personnes auraient été blessées lors de l’attaque. Oleksandre Tkatchenko, 65 ans, a dit s’être précipité avec d’autres voisins pour extirper une femme de la carcasse du véhicule. Ce n’était « clairement » pas une cible militaire car la voiture « était rouge« , a-t-il dénoncé.

Les bombardements se sont également poursuivis à Kherson, une grande ville du sud prise puis abandonnée par les Russes, où une personne a été tuée et une autre blessée vendredi, d’après les autorités.