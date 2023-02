L'IRCAM célèbre le 20ème anniversaire de la reconnaissance de l'alphabet Tifinagh

Cette manifestation organisée sous le thème »Des gravures rupestres à l’institutionnalisation » a été l’occasion pour les participants de revenir avec force détails sur les acquis réalisés par cet institut en faveur de la valorisation de la langue amazighe et tout particulièrement l’alphabet Tifinagh.

Dans une déclaration à la MAP, Khalid Ansar, chercheur à l’IRCAM, a affirmé que cette célébration revêt une importance toute particulière pour cet institut en cela qu’elle marque le 20ème anniversaire de l’officialisation du Tifinagh et son adoption par les institutions, le système éducatif et plus généralement dans la vie publique, ajoutant que cet acquis a été obtenu par étapes, d’abord dans les domaines de l’enseignement et des médias avant son institutionnalisation suite à l’officialisation de la langue amazighe.

Tout en indiquant que de nombreuses administrations utilisent désormais l’alphabet Tifinagh dans la rédaction de leurs documents, un tournant majeur, il a formé le vœu que le champ d’utilisation de cet alphabet s’élargisse davantage à l’avenir.

Cette cérémonie de célébration a été marquée par la projection d’un film documentaire sur la reconnaissance officielle de l’alphabet Tifinagh, outre des exposés donnés par des chercheurs de l’IRCAM sur les origines historiques des caractères Tifinagh et son utilisation à l’école marocaine ainsi que les acquis et les perspectives liés à sa promotion.

Des éclairages qui ont relevé les aspects linguistique, historique et didactique de l’alphabet ainsi que les critères pris en ligne de compte par l’IRCAM pour son choix, outre les difficultés rencontrées et le challenge d’élargir son champ d’utilisation.

Les intervenants ont aussi mis en avant les acquis obtenus, notamment la reconnaissance du Tifinagh par l’Organisation Internationale de Normalisation ISO ainsi que l’hébergement de cette graphie dans le système Windows 2008 et aussi dans les smartphones et les tablettes.

Ils ont également souligné que l’alphabet Tifinagh est le meilleur choix pour écrire en langue amazighe, rappelant son ancienneté et ses utilisations très anciennes dans la sculpture, la peinture ou encore les gravure rupestres.

Concernant son utilisation à l’école, les chercheurs ont été unanimes à assurer que cet alphabet ne représente aucune difficulté pour l’apprenant dans son cursus scolaire.

Cette rencontre a été aussi marquée par une exposition d’ouvrages édités par l’IRCAM ainsi que des toiles ayant pour point commun l’alphabet Tifinagh.