Séismes en Turquie et en Syrie : plus de 5000 morts, selon un nouveau bilan

Le bilan s’alourdit après les séismes qui ont secoué la Turquie et la Syrie le 6 février. Au moins 3419 personnes ont été tuées dans le Sud-Est de la Turquie et 1602 dans le Nord de la Syrie, ce qui porte le bilan total à au moins 5021 morts, selon des sources officielles et médicales.

Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul.

Fin novembre, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé le nord-ouest de la Turquie, faisant une cinquantaine de blessés et des dégâts limités, selon les services de secours turcs.

En janvier 2020, un séisme de magnitude 6,7 a frappé les provinces d’Elazig et de Malatya (Est), faisant plus de 40 morts. En octobre de la même année, un tremblement de terre de magnitude 7 en mer Égée avait fait 114 morts et plus de 1000 blessés en Turquie.

(avec AFP)