Séisme en Syrie : la citadelle d’Alep et d’autres sites archéologiques endommagés

Des parties du moulin ottoman à l’intérieur de la citadelle d’Alep sont tombées, et des parties des murs défensifs du nord-est se sont fissurées et fendues”, a précisé la même source dans un communiqué, avant d’ajouter : “De grandes parties du dôme du phare de la mosquée ayyoubide”, situées à l’intérieur de la citadelle, se sont également effondrées, “dont l’entrée de la tour défensive mamelouke”.

Dans la vieille ville d’Alep située dans le nord-ouest de la Syrie, plusieurs immeubles résidentiels adjacents aux murs historiques se sont effondrés et fissurés. La Direction générale des antiquités et des musées a publié des photos sur Facebook montrant le minaret de la mosquée ayyoubide, la façade de l’hospice ottoman et des parties de la citadelle d’Alep endommagés.

Alep est réputée notamment pour sa citadelle, un joyau architectural de l’époque médiévale ainsi que sa vieille ville, classée en 2018 au patrimoine mondial en péril de l’UNESCO, après des années de guerre civile.

Dans la province de Hama, dans le centre-ouest de la Syrie, des équipes archéologiques ont fait état de “certains bâtiments endommagés à l’intérieur de l’ancien château d’Al-Marqab” dans la ville de Banyas, ainsi que de la chute partielle de murs et d’une tour. Des façades historiques se sont également effondrées dans la ville de Hama.

À Qadmous, une falaise rocheuse est tombée à proximité du château de la ville, dans la province de Tartous et des bâtiments résidentiels se sont effondrés dans l’enceinte du château. Les équipes de la Direction générale des antiquités poursuivent l’évaluation des dégâts, et ne disposent pas encore d’informations précises sur la ville antique de Palmyre.

Selon des bilans encore provisoires, le séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi à l’aube le sud de la Turquie, où le bilan s’élève à environ 912 morts, et la Syrie voisine qui compte 783 morts.