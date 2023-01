Le Salon international de l’élevage prévu à Casablanca du 21 au 24 juin

Organisé par la Société Butterfly Expo, le SIDE est le salon international dédié spécialement au secteur de l’élevage des animaux et aux entreprises se consacrant à ce secteur, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Cet événement, le plus important du secteur, regroupe les acteurs de l’élevage, de la production et du stockage du fourrage, de l’ingénierie agricole, de la santé animale, de la bioénergie, des technologies, des véhicules de transport des animaux, des équipements de l’élevage, ainsi que des organismes publics.

Les visiteurs de cet événement de référence pour les professionnels nationaux et internationaux sont pour la plupart des éleveurs, agriculteurs, des représentants d’entreprises agricoles, des distributeurs, des vétérinaires, des experts scientifiques, des chercheurs, des investisseurs et des organismes publics.

Selon les organisateurs, le salon s’inscrit dans un contexte de transition technologique où l’élevage s’impose comme un secteur porteur de valeur ajoutée et de sécurité alimentaire, vu que les systèmes d’élevage apportent une contribution majeure aux économies nationales dans le monde entier.

Le salon réserve un programme riche et inédit alliant expositions, animations, formations pratiques, Lives, zones de démo, tables rondes et conférences, entre autres.

L’emploi et la formation constituaient un axe majeur parmi les programmes de ce salon. Ainsi, des ateliers de formation sont programmés par des organismes spécialisés en formation agricole, en plus le salon représente un lieu où plusieurs sociétés présentes permettent aux candidats de proposer leurs offres aux entreprises.

40 % de la production agricole

La valeur de la production animale représente 40 % de la production agricole totale dans les pays développés et 20 % de cette production dans les pays en développement. Il est toutefois possible de renforcer la contribution de l’élevage à la croissance économique par des effets multiplicateurs.

La filière, soutenue par les pouvoirs publics et boostée par les nouvelles réglementations, doit cependant relever des défis pour gagner en rentabilité et faire face aux problématiques actuelles comme la sécheresse et la situation sanitaire du cheptel.

Modernisation et digitalisation de la production dans ce secteur, montée en compétences des acteurs, formation, adaptation à une demande croissante et de plus en plus personnalisée, sont les enjeux actuels auxquels elle doit répondre.

(avec MAP)