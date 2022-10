La 13e édition du Salon du Cheval d’El Jadida se tiendra du 18 au 23 octobre sous le thème “Le cheval facteur de développement territorial”

Après deux années d’absence en raison de la pandémie mondiale du Covid-19, le Salon du Cheval d’El Jadida se tiendra cette année du 18 au 23 octobre 2022 sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie. Le thème choisi pour cette édition est « Le Cheval Facteur de Développement Territorial ». Le cheval est ainsi célébré, cette édition encore, à travers sa participation à la dynamique de développement des régions au Maroc. Outre son utilisation dans les domaines de l’agriculture et du sport, le cheval est aujourd’hui source de loisirs. Les initiatives en la matière sont d’ailleurs devenues nombreuses et variées, avec de vraies retombées locales. En plus de créer un puissant lien social, la dimension culturelle et historique du cheval contribue à une forte sensibilisation à la sauvegarde du patrimoine et à la préservation de l’environnement.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le Salon du Cheval d’El Jadida est devenu un évènement équestre d’envergure pour la valorisation et la promotion de la filière équine au Maroc, mais aussi un rendez-vous privilégié qui permet de mettre en exergue notre riche patrimoine culturel lié au cheval, et l’attachement des Marocains à cette noble créature.

Pour cette édition 2022 du salon, le programme d’animation sera très varié et comprendra plusieurs nouveautés, avec des activités équestres ludiques, culturelles, artistiques, sportives et récréatives. Ainsi, la compétition de Tbourida accueillera les meilleures Sorbas du Royaume qui s’affronteront pour remporter le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida. A noter que cette 13ème édition verra la participation de 18 Sorbas, 6 de plus par rapport à la dernière. Cette édition connaîtra également la forte participation de différents pays africains ainsi que la signature d’un partenariat stratégique avec l’association des émirats des chevaux arabes ayant pour but l’échange des expertises en terme d’organisation de compétitions du pur-sang arabe.

Le salon abritera, en outre, les épreuves du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Saut d’Obstacle dans le cadre de la dernière étape du Morocco Royal Tour. D’autres compétitions nationales et internationales sont programmées, à l’instar de la Coupe des Champions des Chevaux Barbes, du Show International A du Pur-Sang Arabe, de la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, de la Coupe des Champions des Chevaux Arabes-Barbes, des épreuves de l’Equiplay etc. À ces compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet articulé autour de la promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde du cheval. Un concours d’art pour jeunes talents qui récompense les meilleurs dessins et peinture sur le thème « Cheval » sera organisé. Le Salon connaitra aussi la remise de prix du Concours de son Altesse Sheikh Mansour Ben Zayd de Photographie qui est ouvert aux photographes internationaux et organisé en partenariat avec l’union des photographes arabes sur le thème « cheval » avec une catégorie spécifique dédiée à la Tbourida.

Tous ces événements réuniront professionnels et grand public pour de grands moments de sport et d’émotion. Des ateliers pédagogiques seront également proposés au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers parmi les plus célèbres ainsi par que des troupes marocaines de haut niveau.

A noter que pour les professionnels, le Salon constitue une plateforme incontournable de rencontres et d’échanges entre les différents intervenants du secteur équin. A l’échelle internationale, le Salon du Cheval d’El Jadida a acquis une notoriété indiscutable. Il figure parmi les Salons du Cheval les plus connus dans le monde. La richesse de sa programmation ainsi que les opportunités de rencontres professionnelles qu’il permet en feront, cette édition encore, un temps fort et incontournable dans le calendrier hippique international.