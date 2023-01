L’Espagne relève “l’importance stratégique” d’entretenir les “meilleures relations” avec le Maroc

Il est dans notre intérêt de maintenir les meilleures relations non seulement pour l’Espagne, mais aussi pour l’Union européenne”, a affirmé Pedro Sánchez mardi soir, lors d’un débat au Congrès des députés, ajoutant que “les faits et la réalité confirment l’importance du Maroc pour l’Espagne et pour l’Europe”. Le chef de l’exécutif espagnol a ainsi assuré qu’il défendrait toujours “la préservation de bonnes relations avec le Maroc”.

Les échanges commerciaux avec le Maroc ont augmenté de 33 % l’année dernière pour atteindre près de 10 milliards d’euros, a-t-il indiqué, et les arrivées de migrants irréguliers ont enregistré une baisse notable. “De toutes les routes migratoires vers l’Europe, la seule qui a diminué est celle du Maroc vers l’Espagne.”

Le président du gouvernement espagnol a par ailleurs mis l’accent sur “l’importance” de la prochaine réunion de haut niveau Maroc-Espagne pour donner un nouvel élan à la coopération bilatérale.

Sur la base de la nouvelle feuille de route, adoptée en avril dernier à l’occasion de la visite de Pedro Sánchez au Maroc à l’invitation du roi Mohammed VI, les deux pays se sont engagés, entre autres, à traiter les sujets d’intérêt commun dans “un esprit de confiance et dans la concertation”, tout en réactivant les groupes de travail créés entre les deux pays pour relancer la coopération bilatérale multisectorielle.