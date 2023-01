Production agricole et maritime : la barre des 80 milliards dépassée à l'export en 2022

Les exportations des produits alimentaires agricoles et maritimes ont dépassé pour la première fois le seuil des 80 milliards de dirhams (MMDH) en 2022 et enregistrent une hausse de près de 20% par rapport à 2021, selon le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Ce secteur occupe la 3ème position parmi les secteurs d’exportation marocains, indique le ministère dans un communiqué, notant que les exportations des produits alimentaires agricoles et maritimes ont enregistré de bonnes performances durant l’année 2022 malgré un contexte international et climatique difficile. Les exportations de fruits et légumes frais ont atteint un volume de 2,3 millions de tonnes en 2022, soit une croissance annuelle de 10%.

Cette tendance à la croissance a concerné toutes les familles des produits et toutes les destinations. En particulier, les exportations de fruits rouges ont enregistré une croissance de 20%, atteignant un volume de 131.900 tonnes. L’année 2022 a également été marquée par une croissance particulièrement notable des exportations d’agrumes sur le marché américain (x2,2), relève le ministère.

Pour ce qui est des exportations des produits de la pêche, elles ont augmenté, en 2022, de 13% en volume et de 16% en valeur, atteignant 28 MMDH. Les exportations de conserves de poissons ont, quant à elles, enregistré une croissance de 7% en volume et 30% en valeur. Concernant les produits agricoles transformés, leurs exportations ont enregistré, en 2022, une hausse de 5% en volume et de 19% en valeur par rapport à l’année 2021. Les exportations d’huile d’olive ont, pour leur part, grimpé de 85% en volume et de 49% en valeur.

