La souveraineté alimentaire, ce n’est pas pour maintenant

Quel est le point commun entre le Mali, la Bolivie, l’Equateur, le Sénégal ou encore le Venezuela ? L’ensemble de ces pays, au-delà de leur appartenance au “Sud” en termes de développement, ont tous consacré le concept de “souveraineté alimentaire” durant la dernière décennie. Selon ce concept, la production agricole d’un pays doit d’abord être destinée aux marchés locaux et régionaux, tout en encourageant les petites exploitations et la diversification des cultures afin de préserver l’environnement et en améliorant la productivité. Plus récemment, l’idée de souveraineté alimentaire a fait son chemin dans les forums internationaux, et ce, en raison de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19, mais aussi par la guerre en Ukraine. Au Maroc, l’idée tente de se frayer un chemin, comme en témoigne la conférence sur le sujet organisée par le…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner