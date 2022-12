OMPIC : un bilan “très positif” à l’international et un nouveau plan d’action pour 2023

En termes d’activités de demandes des titres de propriété industrielle, le bilan des 11 premiers mois de l’année 2022 affiche “une résilience” de l’activité et “une évolution positive” en comparaison avec la situation enregistrée avant la crise sanitaire, indique l’OMPIC dans un communiqué.

En matière de marques, le nombre de demandes reçues a atteint 15.174 au cours de cette période, relève l’Office, notant que pour les dessins et modèles industriels, 4462 designs ont été déposés pour enregistrement à l’OMPIC. Pour leur part, les nouveaux dépôts de brevets d’invention ont dépassé les 2520 demandes, ajoute la même source.

Un bilan “très positif” sur le plan international

Sur le plan international, les indicateurs du Maroc font état d’un bilan “très positif”, note le communiqué, précisant que le Maroc a gagné 10 places dans l’Indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index-GII) de 2022.

Aussi, le pays s’est particulièrement illustré dans la composante des actifs immatériels, avec son classement à la 23e place. En particulier, il est classé 9e selon l’indicateur relatif aux dépôts de designs par origine et PIB, 33e dans l’indicateur relatif aux dépôts des marques par origine et PIB, et 51e pour les demandes de brevet déposées au niveau international selon le traité de coopération en matière de brevets (PCT) par origine et PIB.

Au cours de cette réunion, Mezzour a rappelé l’importance de la propriété industrielle et commerciale et de l’innovation dans l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale.

Cité dans le communiqué, le ministre a également, souligné le rôle joué par l’OMPIC dans la mise à disposition des créateurs, des innovateurs et des entreprises, d’un ensemble d’outils et de services permettant la protection et la valorisation des créations et innovations et visant à accompagner les acteurs concernés en vue de tirer profit du système de la propriété industrielle et commerciale.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a pris note des principaux projets réalisés par l’office et qui s’articulent autour de l’appui à l’entrepreneuriat à l’innovation et à la Recherche & Développement, du renforcement de l’action territoriale, de partenariat et de coopération, du développement de services digitalisés et à forte valeur ajoutée et de la sensibilisation, de la promotion de la propriété industrielle et commerciale et de l’amélioration des dispositifs de gouvernance et de pilotage de la performance.

2023 : un plan d’action autour de 4 piliers

Le conseil a ensuite adopté son plan d’action 2023, établi selon la stratégie de développement de l’OMPIC 2022-2026, structurée autour de 4 piliers stratégiques et de 9 programmes.

Ces 4 piliers sont : “Écosystème de la propriété industrielle et commerciale propice à l’entrepreneuriat, à l’innovation et à la créativité”, “Services efficients et modernes pour la protection et la valorisation des actifs immatériels”, “L’OMPIC, organisation proactive et performante” et “Transformation digitale de l’OMPIC”.

