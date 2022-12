Al Akhawayn s’allie à Capgemini pour favoriser l’employabilité de ses lauréats

Ce partenariat s’inscrit selon l’Université basée à Ifrane, dans sa volonté d’ouverture sur son environnement et de coopérer avec les acteurs du secteur privés. « Les deux acteurs ont mis l’accent sur le rôle qu’elles peuvent jouer conjointement, notamment en faveur de la formation de ressources humaines qualifiées, de la recherche-développement et de l’innovation », précise le management de l’Université.

En plus de réitérer son engagement pour la mise en place de « relations privilégiées », avec le secteur privé, le président d’AUI Amine Bensaïd, compte capitaliser sur ce rapprochement avec Capgemini pour réaliser « plusieurs projets en phase avec les tendances et les besoins du marché de travail ». Le choix du groupe français, s’explique par son business model axé sur l’innovation technologique, sa position d’employeur de premier plan au niveau national et notamment dans le secteur technologique.

D’ailleurs, le groupe emploie actuellement une vingtaine de lauréats d’Al Akhawayn. Capgemini a annoncé dans la foulée, le lancement en 2023 d’un nouveau programme d’alternance en faveur des seniors de l’AUI ou encore d’autres dispositifs pour l’ensemble des étudiants de l’AUI. L’Université a rappelons-le, conclu lors de cette année un nombre de conventions au niveau national et international, toujours pour assurer l’employabilité de ses lauréats.