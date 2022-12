Mondial : Les Lions de l'Atlas décrochent la 4e place après un parcours d'exception

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Achraf Dari (9e) pour le Maroc et Gvardiol (07e) et Orsic (42e) pour la Croatie. Ce match vient conclure la meilleure prestation du Maroc en Coupe du Monde. Ce qui en fait au passage, la première équipe africaine et arabe à s’être hissée à ce stade de la compétition.

Bien que privé de la paire Aguerd-Saïss, qui a permis de consacrer la défense des Lions de l’Atlas comme la meilleure du tournoi, le sélection nationale a abordé son match avec la Croatie avec confiance et a tenu en haleine le public jusqu’à la toute fin avec une occasion manquée d’Ennseyri à la dernière minute des temps additionnels. Malgré leur bonne volonté, les Lions de l’Atlas, fragilisés par leurs absences en défense et tous les efforts réalisés depuis le début du Mondial, ont également pris trop de risques inconsidérés en cherchant systématiquement à repartir proprement de derrière.

à lire aussi Mondial 2022: Déjà inscrit dans l'histoire, le Maroc perd la petite finale

Révélation incontestée de ce Mondial Qatari, les Lions de l’Atlas ont ravis les amateurs du ballon rond, par leur rigueur tactique. Les connaisseurs ont notamment appréciés le bloc bas mis en place par l’équipe technique, qui tout en mettant en échec, les attaquants des équipes adverses, permettaient des contre-attaques rapides construites parfois depuis la surface.

Une tactique qui a permis à l’équipe de Walid Regragui, de se hisser en demi-finales, mais au coût d’une grande dépense physique qui s’est fait ressentir au cour des matchs. En fin de course, c’est l’absence d’un réel buteur et le manque de profondeur du banc de touche marocain, qui auront mis à mal les chances des Lions de l’Atlas, qui ont abordé chaque match d’égal à égal.

La finale du Mondial-2022 opposera, dimanche, la France à l’Argentine.