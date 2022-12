“Les demie frères” : en France, le quotidien “L’Équipe” se concentre sur le duel Hakimi-Mbappé

Le quotidien sportif a consacré sa Une du 12 décembre à la demi-finale opposant le Maroc à la France et une couverture illustrée par Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Le titre, “Les demies frères”, fait référence à l’amitié liant les deux joueurs qui évoluent ensemble au Paris-Saint-Germain.

Dans un article dédié à la relation entre le Marocain et le Français, L’Équipe rappelle que “Kylian est l’un des premiers qui est allé parler à Achraf à son arrivée” au sein du club français. L’amitié entre les deux joueurs semble également être une évidence selon cette source au sein du club de la capitale française citée par le journal : “Kylian parlait espagnol et je pense qu’il voulait continuer à pratiquer cette langue (rires). Ensuite, ils ont le même âge (un mois d’écart), des délires communs. Ils passent leur temps à se chambrer. Faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Ils se sont trouvés.”

La une du journal L’Equipe de ce lundi 12 décembre https://t.co/cLp3lYxI3s pic.twitter.com/7SwTmdvLp0 — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 12, 2022

Depuis l’arrivée d’Achraf Hakimi au PSG, les deux hommes sont inséparables. L’Équipe indique ainsi que les deux hommes ont fait front commun dans un vestiaire du Paris-Saint-Germain dominé par les Latino-Américains, représentés notamment par Leo Messi et Neymar.

Mais l’amitié entre les deux joueurs est réelle, au point d’avoir développé des célébrations communes en vue de la Coupe du monde comme cette “danse du pingouin” effectuée par Achraf Hakimi juste après son tir au but victorieux face à l’Espagne.

C’est historique la panenka de Hakimi qui élimine directement l’Espagne de la coupe du monde. 🇲🇦❤ ce fou il lâche une panenka comme à l’entraînement 😭pic.twitter.com/3KY3p8Lkm0 — FOOTBALL-TIME⭐ (@Footballtime___) December 8, 2022

ACHRAF HAKIMI. 🐧🫶🏽👑 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 6, 2022

Cette danse de Mbappé, Hakimi et Ramos. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/NdBgO75wq9 — Mookie 🇲🇦 (@MookieBarbu) September 7, 2022

Dernière preuve en date de l’amitié réelle existant entre les deux hommes, la visite effectuée par Kylian Mbappé au camp de base du Maroc au Qatar au lendemain de la victoire des Lions de l’Atlas face à l’Espagne.

Sur le plan sportif, L’Équipe rappelle que les deux joueurs se sont déjà affrontés lorsque Achraf Hakimi évoluait sous les couleurs du Borussia Dortmund. Les deux rencontres, dans le cadre d’un huitième de finale de Champions League entre le PSG et le club allemand, s’était soldées par une qualification du club français mais un mano à mano sur le terrain dominé par le Marocain.

L’Équipe va même jusqu’à suggérer que pour éviter tout affrontement entre les deux Parisiens, Didier Deschamps pourrait avoir recours à Ousmane Dembélé sur l’aile gauche pour tenter de défier Achraf Hakimi. Interrogé sur la relation entre les deux joueurs en conférence de presse d’avant-match ce 13 décembre, Walid Regragui avait affirmé qu’Achraf Hakimi “était prêt à se donner à 200 % face à son copain”.

Mais le journal français ne s’arrête pas à la relation entre Hakimi et Mbappé puisqu’il évoque également les liens noués entre les autres joueurs des équipes nationales française et marocaine. Il est ainsi rappelé que le défenseur central Nayef Aguerd et le milieu de terrain français Eduardo Camavinga ont évolué ensemble du côté du Stade rennais qu’ils avaient tous les deux qualifié pour la Ligue des champions. Le défenseur de West Ham était même allé jusqu’à offrir un maillot du Maroc à l’actuel milieu de terrain du Real Madrid.

📲 | Nayef Aguerd a offert un beau cadeau au crack @Camavinga qui semble heureux de porter ce maillot du Maroc. 🇲🇦🤣 pic.twitter.com/Cyss9wf96o — Joueurs Marocains 🇲🇦 (@JoueursMA) April 18, 2021

Tout en rappelant que Noussair Mazraoui évolue aux côtés de deux internationaux français du côté du Bayern Munich, L’Équipe rappelle également les liens entre Jules Koundé et le gardien Yassine Bounou qui ont évolué ensemble du côté du FC Séville avant le transfert du défenseur français au FC Barcelone.

Mais le lien le plus improbable entre les deux sélections reste sans doute le fait qu’Olivier Giroud, recordman de buts sous le maillot de l’équipe de France, ait évolué aux côtés de Walid Regragui à Grenoble. Les deux hommes, indique le journal, ne se sont côtoyés que le temps d’un été et n’ont passé que 45 minutes ensemble sur une pelouse. Le premier était alors en début de carrière tandis que celle de l’actuel sélectionneur national touchait à sa fin.