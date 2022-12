Nadia Fettah préside la première réunion de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État

Cette première réunion du conseil d’administration de l’Agence, qui s’est déroulée en présence des représentants de l’État désignés membres dudit Conseil par le Conseil de gouvernement du 1er décembre 2022, s’inscrit dans le cadre du déploiement des orientations royales concernant la création de l’ANGSPE.

Pour rappel, Abdellatif Zaghnoun a été nommé par le roi directeur général de l’Agence lors du Conseil des ministres en juillet 2022.

Après une présentation par Zaghnoun de l’Agence nationale et de ses prérogatives, les membres ont procédé à l’approbation des éléments constitutifs de l’ANGSPE, en l’occurrence le modèle organisationnel, le statut du personnel, le règlement des marchés et le modèle de financement, et approuvé la feuille de route pour l’élaboration de la politique actionnariale de l’État.

L’ANGSPE est un établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui a pour principale mission de veiller aux intérêts patrimoniaux de l’État actionnaire, de gérer les participations de l’État et d’assurer le suivi et l’appréciation des performances des établissements et entreprises publics, rappelle-t-on.

Le périmètre d’intervention de l’Agence nationale comprend 57 EEP (15 établissements à caractère marchand, 35 entreprises publiques à participations directes de l’État et 7 participations détenues exclusivement ou conjointement par l’État ou les EEP), conclut le communiqué.

