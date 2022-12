Le Maroc vu par la presse spécialisée anglaise : une histoire de Rocky Balboa et de symboles

Dans une tentative de rétrospective, The Athletic affirme d’ores et déjà que cette Coupe du monde 2022 est “la plus réussie pour les nations africaines”. Le site spécialisé met notamment en avant les performances des équipes du continent comme le Cameroun et la Tunisie, qui ont battu respectivement le Brésil et la France lors du premier tour.

Le site souligne également les performances d’un Sénégal éliminé en huitièmes de finale malgré la maîtrise tactique de son sélectionneur Aliou Cissé (et en dépit de l’absence de son élément clé Sadio Mané). Le beau jeu du Ghana qui s’est défait de la Corée du Sud, mais a buté face à l’Uruguay et au Portugal est également mis en avant.

Qatar must be considered the most successful ever World Cup for African sides.

For the first time ever, all five African participants – #MAR, #TUN, #CMR, #GHA & #SEN – won a game.

With four extra places from 2026, the future is bright for African football.

📝 @Zonal_Marking

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 13, 2022