Guelmim : 5 individus interpellés dans le démantèlement d’un réseau de trafic international de drogues

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que l’un des individus interpellés faisait l’objet d’un mandat d’arrêt national pour l’organisation d’opérations d’immigration illégale, précisant que les cinq mis en cause sont âgés de 24 à 44 ans.

كلميم.. عملية أمنية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تسفر عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي لطنين و120 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وحجز قارب مطاطي ومعدات تستعمل في الملاحة البحرية. pic.twitter.com/iCUrjv5Ob3 — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) December 6, 2022

L’interpellation des prévenus est intervenue lors d’opérations sécuritaires déployées au quartier Rahma à Guelmim, indique la DGSN, précisant que les perquisitions menées dans une zone isolée à la commune rurale de Sbouya, à environ 50 km en direction de Sidi Ifni, ont abouti à la saisie de 55 colis d’un poids total de 2 tonnes, ainsi que 120 kg de chira destinés au trafic international.

Les perquisitions réalisées dans le cadre de cette affaire ont également permis la saisie d’un canot pneumatique équipé de deux moteurs hors-bord, ainsi que de nombreux équipements de navigation maritime, dont une boussole, des téléphones portables et un GPS, outre une somme d’argent suspectée de constituer le butin découlant du trafic de drogues, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition des besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin de déceler les ramifications potentielles de cette activité criminelle et identifier l’ensemble des actes criminels attribués aux suspects.

(avec MAP)