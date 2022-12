Championnat d'Afrique de karaté: Le Maroc rafle 22 médailles, dont 9 en or

Chez les hommes, Said Oubaya (-75 kg) a décroché l’or en kumité, alors que ses compatriotes Nabil Ech-Chaâbi (-84 kg) et Mehdi Sriti (+84 kg) se sont contenté du bronze.

De leur côté, Jina Abdelali (-60 kg) et Anas Alami (-67 kg) se sont offerts la médaille d’argent, tandis que Mohamed Maanaoui s’est adjugé le bronze en kata.

L’équipe kata juniors composée de Salaheddine El Mansoury, Abdelmonaem Maanaoui et Mohamed Maanaoui a également glané la médaille d’or.

Dans la catégorie des juniors, Rida Abousaid a obtenu l’or en kata, imité par Tijani Lamaoum chez les cadets, tandis que Slassi Said (61 kg) et Sassioui Wadie (76 kg) se sont adjugés l’argent. L’équipe cadette composée d’Abousaid, Lamaoum et Adam Rchouq est par ailleurs médaillée d’or en kata.

Badjou Mohamed Amine (68 kg) et Sadini Samir (57 kg) se sont également offert l’or chez les juniors et les cadets, respectivement.

Chez les femmes, Aya En-Nesry a remporté le titre de championne d’Afrique en kata, alors que Fatima Zahra Chajai (-61 kg) s’est contenté du bronze en kumite. Tarkou Roumayssae (47 kg) et Elmachouat Douaa se sont distinguées dans le kumite chez les cadets avec une médaille en or et une autre en argent respectivement.

En outre, l’équipe féminine de kata composée de Sanae Agalmam, Aya En-Nesry et Marwa Salmi s’est offerte l’argent, alors qu’Imtik Nejma (53 kg) a obtenu le bronze chez les juniors

Près de 400 athlètes de 22 pays africains se sont inscrits pour participer à cet événement sportif continental organisé par l’Union des Fédérations Africaines de Karaté (UFAK). La dernière édition des Championnats UFAK a eu lieu l’année dernière en Egypte.