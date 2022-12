Enquête famille 2023 : le HCP s'ouvre sur l'expertise internationale

Dans une déclaration à la MAP, à l’issue d’une rencontre avec le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, Sauvain-Dugerdil s’est dite fière de cette coopération avec le HCP et appuyée par le FNUAP, estimant que ce projet serait fructueux et prometteur en termes d’études et de recherches dans le domaine de la famille.

Cette enquête permettra ainsi de dresser les thématiques en tenant compte de la comparabilité internationale mais aussi de mieux refléter le contexte national, a-t-elle fait savoir.

D’après la consultante, cette mission portera sur l’examen approfondi du dossier méthodologique de l’enquête préparée par l’équipe du HCP de façon à déterminer les mécanismes d’adaptation de la famille marocaine, ses nouvelles perceptions et ses réseaux familiaux ainsi que d’approcher les attitudes de la population vis-à-vis de leur niveau de vie et de leur bien-être familial.

Claudine Sauvain-Dugerdil avait accompagné l’Office Fédéral Suisse de la Statistique dans l’élaboration des enquêtes sur la famille suisse. Dans une perspective de démographie anthropologique, la famille est au centre de ses recherches et notamment en ce qui concerne la famille, la fécondité, le choix du conjoint, la question du genre, les étapes du parcours de vie, la gestion des emplois du temps, les populations et leur développement tout en maintenant l’éthique de la recherche.

