Covid-19 en Chine : Beijing en mode lock-down

L’atmosphère qui règne sur cette métropole de 26 millions d’habitants rappelle les premiers mois de 2020 quand le virus du Covid-19 battait son plein à Wuhan (Chine centrale), faisant trembler toute la planète. Les habitants sont priés de rester chez eux et d’éviter tout déplacement non essentiel.

Plusieurs complexes résidentiels sont fermés. Les unités de dépistage mises en place par les autorités dans les rues ont été également fermées, les habitants de la ville étant désormais priés de faire les tests dans l’enceinte de leurs complexes toutes les 48 heures. « Heureusement que la coupe du monde est là pour nous permettre d’échapper à la pression », lance un diplomate arabe en poste dans la capitale chinoise.

Hausse inquiétante des infections

Les mesures de restrictions sont certes dures, mais elles sont justifiées aux yeux des autorités. Plusieurs régions du pays ont enregistré ces derniers jours une hausse très inquiétante des infections. Beijing et son district central de Chaoyang sont en tête des foyers d’infection. Selon un décompte publié vendredi par l’agence de presse chinoise, Xinhua, la partie continentale de la Chine a signalé, jeudi, un total de 29.654 porteurs asymptomatiques locaux. Le nombre des cas confirmés s’installe à 3.041 infections transmises localement, selon les chiffres de la Commission nationale de la santé.

Jeudi, aucun nouveau décès lié au Covid-19 n’a été enregistré, le bilan total s’établissant à 5.232 décès depuis le début de la pandémie. Beijing a signalé jeudi 424 cas symptomatiques et 1.436 cas asymptomatiques, contre 509 cas symptomatiques et 1.139 cas asymptomatiques la veille, selon les données du gouvernement local.

Les autorités chinoises ont rassuré que toutes les mesures seront prises pour garantir l’approvisionnement en produits de première nécessité

Dans une tentative de calmer les inquiétudes des populations, les autorités chinoises ont rassuré que toutes les mesures seront prises pour garantir l’approvisionnement en produits de première nécessité, en particulier pour les habitants des zones durement touchées par le Covid-19. Davantage d’efforts seront déployés pour garantir une capacité de distribution adéquate dans les zones confinées, avec des priorités accordées aux personnes âgées, aux enfants, aux femmes enceintes, aux malades, et aux personnes handicapées, a indiqué Shu Jueting, porte-parole du ministère du Commerce.

Elle a relevé que le gouvernement continuera à surveiller quotidiennement les prix des produits de première nécessité, à organiser le déblocage des réserves de produits alimentaires et à améliorer la coordination interrégionale pour assurer une continuité de la chaine d’approvisionnement. La situation demeure intense à Beijing, les habitants ne disposant d’aucune visibilité quant à l’évolution de la situation.

Une situation économique « compliquée »

Les analystes estiment, quant à eux, que la nouvelle flambée des infections représente un sérieux test pour la politique dite de tolérance zéro mise en œuvre par la Chine dès l’éclatement de la crise sanitaire. L’impact économique et social est clair, relèvent ces analystes. Mardi dernier, le Premier ministre, Li Keqiang, a reconnu que « la situation économique est compliquée cette année », notant que l’impact du Covid-19 s’est avéré plus important que prévu. Le responsable a présidé, mardi dernier, une réunion exécutive du Conseil des affaires d’État, pour examiner la situation.

Cette plus haute autorité administrative de la Chine a souligné, à l’issue de la rencontre, que le pays va prendre des mesures « fermes et cruciales » pour stabiliser l’économie et renforcer les fondations de la relance économique face à la flambée des infections et aux pressions externes.

L’économie chinoise n’a progressé que de 0,4% au deuxième trimestre de l’année en cours, sa pire performance depuis 2020

Sous l’effet de la résurgence des infections et des incertitudes liées à la situation géopolitique mondiale, l’économie chinoise n’a progressé que de 0,4% au deuxième trimestre de l’année en cours, sa pire performance depuis 2020, avant de rebondir à 3,9% au troisième trimestre. Le gouvernement chinois s’était fixé comme objectif de réaliser une croissance économique de 5,5% sur toute l’année 2022.

Le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué mardi qu’il s’attend à une croissance de l’économie chinoise de 3,2% en 2022 et de 4,4% au cours des deux prochaines années, estimant que le pays demeure sous pression après une reprise « impressionnante » suite à l’impact initial de la pandémie.

En dépit d’un léger assouplissement annoncé récemment, les autorités chinoises ne semblent pas près de procéder à une profonde révision de l’approche tolérance zéro. La vaste population du pays avec de larges groupes vulnérables, un développement régional déséquilibré et des ressources médicales insuffisantes sont des arguments avancés par les autorités pour expliquer pourquoi cette nation, la plus peuplée de la planète, doit sans cesse être préparée à faire face à l’évolution d’un virus imprévisible.

Réuni récemment sous la présidence du président Xi Jinping, le comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste a insisté avec ténacité sur l’attachement, à tout prix, à la politique de tolérance-zéro face au Covid-19 en tant que bouclier protégeant la santé du peuple.

(avec MAP)