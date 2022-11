Baitas : les résultats du dialogue avec les associations des barreaux d'avocats seront relayés dans le PLF 2023

Le dialogue avec les représentants d’avocats s’est tenu à deux niveaux, le premier a été parrainé par des groupes à la Chambre des représentants en présence du gouvernement, et le second a eu lieu entre le chef du gouvernement, les syndicats et l’Association des barreaux d’avocats du Maroc, a tenu à rappeler M. Baitas en réponse aux questions de journalistes, à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement.

Il a ajouté, dans le même contexte, que le gouvernement a mis en place des commissions mixtes qui s’attèleront à l’examen des détails et des points qui nécessitent minutie.

Les robes noires avaient observé une grève illimitée pour protester contre l’imposition des mesures fiscales prévues dans le projet de loi de finances pour l’année 2023, rappelle-t-on.

(avec MAP)