Omar Bendjelloun: “Le gouvernement veut taxer les classes moyennes et populaires à travers la taxation des avocats”

L e 3 novembre, le gouvernement a annoncé avoir trouvé un accord avec les avocats. Celui-ci ne semble plus être à l’ordre du jour, compte tenu de la deuxième grève des robes noires…

La retenue à la source est-elle un point d’achoppement indépassable ?

Un accord s’établit par des PV bilatéraux et triomphe par le consensus. Le gouvernement a changé de sémantique et procédé à un redéploiement technique sans toucher le fond de sa réforme nuisible à la profession d’avocat. C’est ce qui explique le statu quo. Il y a une résistance de la profession, notamment concernant les autres facteurs d’agression que sont l’avant-projet de loi régissant la profession, la tenue inappropriée de l’examen et les réformes des codes de procédures judiciaires.

La retenue à la source dénote…